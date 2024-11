Update 1.1 für Killing Time: Resurrected erschienen

Die Nightdive Studios haben ihr "Killing Time: Resurrected" mit einem Update versorgt. Hier sind wir mittlerweile bei der Version 1.1 angekommen.

Besagtes Update 1.1 für "Killing Time: Resurrected" verbessert und optimiert den Shooter in vielen Bereichen. An die Beseitigung von Bugs wurde natürlich ebenfalls gedacht. Sämtliche Details dazu können wir in den offiziellen englischen Patchnotes nachlesen.

In "Killing Time: Resurrected" reisen wir zu einem Herrenhaus auf der Insel Matinicus, wo wir ankommen und das Herrenhaus voller höllischer dämonischer Kreaturen vorfinden. Wir lösen Rätsel, decken die Geheimnisse hinter einem berühmten Mysterium auf und entdecken ein uraltes Artefakt von Pharao Ramses.

Ursprünglich erschien "Killing Time" im Jahr 1995 für das am Ende glücklose 3DO. Die neue Version will unter anderem mit schicker 4K-Optik und bis zu 144 Bildern pro Sekunde punkten.

"Killing Time: Resurrected" erschien am 17. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.