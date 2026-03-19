Kiln hat einen Erscheinungstermin

Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Double Fine Productions haben einen Releasetermin für "Kiln" bekanntgegeben. Zudem wurde eine offene Beta für den Multiplayer-Brawler in Aussicht gestellt.

Demnach wird "Kiln" ab 23. April erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger fest. Noch ist unklar, ob irgendwann mit weiteren Versionen des Titels, etwa für Switch 2, zu rechnen ist, aber das kann sich erfahrungsgemäss jederzeit ändern.

Auf dem PC findet vom 9. bis 11. April ein offener Beta-Test zu "Kiln" statt. Ob dies auch für die Konsolen angedacht ist, wurde noch nicht gesagt.

"Kiln" war beim Developer Direct im Januar überraschend enthüllt worden.