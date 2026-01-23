Als Überraschung wurde beim gestrigen Developer Direct "Kiln" angekündigt. Hierbei handelt es sich um das neue Projekt von Double Fine Productions.

Bei "Kiln" handelt es sich um einen Online-Mehrspieler-Party-Brawler, welcher Töpfern und teamorientierte Kämpfe miteinander verbindet. Wir übernehmen darin die Rolle kleiner Geister, die auf einer Töpferscheibe Keramikgefässe formen und diese als Kampfkörper in offenen Arenen einsetzen. Grösse, Gewicht und Form der Gefässe bestimmen dabei Eigenschaften, Fähigkeiten und Spielstil. Somit entstehen individuelle Figuren, welche sich klar voneinander unterscheiden und unterschiedliche Aufgaben im Team übernehmen können.

Im Mittelpunkt steht dabei das Zusammenspiel aus Erschaffen und Zerstören. In Matches treten stets zwei Viererteams gegeneinander an und versuchen, durch koordiniertes Vorgehen Wasser zu sammeln und damit den gegnerischen Ofen zu löschen. Die offene Gestaltungsart der Arenen fordert Teamarbeit, Positionsspiel und taktische Entscheidungen. Kämpfe entstehen häufig aus dem Versuch, Wasser sicher zu transportieren, gegnerische Linien zu durchbrechen oder die Basis zu verteidigen. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Keramikformen bleibt immer möglich und erlaubt es, Strategien flexibel anzupassen.

Das Töpfern bildet einen zentralen Bestandteil des Spiels: Die Keramik entsteht dabei direkt aus einem Klumpen Ton, wobei einfache Eingaben genügen, um unterschiedliche Formen und Grössen zu erschaffen. Jede Form verfügt über individuelle Angriffe und Spezialfähigkeiten. Insgesamt ergeben sich dadurch zahlreiche Kombinationen, die unterschiedliche Rollen im Team unterstützen. Eine grössere Wasserkapazität geht dabei mit geringerer Widerstandsfähigkeit einher, was die Abstimmung innerhalb des Teams weiter vertieft.

Abseits der Kämpfe bietet "Kiln" soziale Bereiche wie etwa eine Töpferstube und ein zentrales Hub-Gebiet. Dort lassen sich unter anderem Keramiken dekorieren, trainieren und mit anderen teilen. Dieses Zusammenspiel aus kreativer Freiheit, zugänglicher Steuerung und kompetitivem Mehrspieler-Erlebnis prägt das Gesamtbild des Spiels.

"Kiln" erscheint im Frühjahr für PS5, Xbox Series X und den PC.