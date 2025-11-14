KinForge für den PC angekündigt

Seeker Entertainment, ein unabhängiges Studio, das sich aus diversen Entwicklern bekannter Publisher wie etwa Blizzard Entertainment, Maxis, Riot Games oder Sony Online Entertainment zusammensetzt, stellt uns "KinForge" vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät ein erster Trailer.

Hier werden wir genau eine Minute lang auf "KinForge" eingestimmt. Dabei stellt man uns die unterschiedlichen Facetten des Titel in flotten Sequenzen vor.

Bei "KinForge" handelt es sich um ein kooperatives Action-Rollenspiel, in dem wir Kreaturen sammeln und jede Fusion von Kräften frische Erfahrungen, wilde Kombos und die Stärke hervorbringt, um gegen die sich ausbreitende Korruption zu kämpfen. Wir schmieden zudem Bündnisse mit den Ancient Elementals, Wesen aus dem Mystic Realm, und stellen eine Welt, die kurz vor dem Zusammenbruch steht, wieder her.

"KinForge" hat bisher keinen Releasetermin.