Amazon Games hat am Freitag einen Closed Alpha-Test für King of Meat angekündigt, der von Mittwoch, 4. Dezember, bis Samstag, 14. Dezember, auf PC und Xbox Series X|S stattfindet.

Ausserdem haben Amazon Games und Glowmade ein neues Video veröffentlicht: "Was ist King of Meat? Folge 1: Koop-Chaos", die erste Episode einer Reihe von Einführungsvideos, die im Vorfeld der Alpha erscheinen und in denen die Spieler mehr darüber erfahren, was sie in der Welt von Loregok erwartet.