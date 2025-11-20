Amazon Game Studios veröffentlicht das erste grosse Update nach dem Start von "King of Meat": Das Winter-Update ist soeben eschienen!

Das Update führt den rasanten neuen Rush-Spielmodus ein, verwandelt die Arena in einen festlichen Winter-Platz und bietet im Erstellungsmodus noch mehr kreative Optionen. Alle Details finden sich im Blogbeitrag, aber hier sind die wichtigsten Neuerungen:

Neuer Rush-Modus (inklusive sechs neuer Level): Meat Milk präsentiert: MEAT MILK RUSH! Ein neues Rennevent für Herausforderer, mit dem altbewährten Chaos von King of Meat, nur schneller! Prescht in gnadenlosen PvP-Rennen um den Ruhm an Freunden, Feinden und Gefahren vorbei. Es gibt zeitbasierte Wertungen sowie Meat-Milk-Boost-Gegenstände sowie eine neue Reihe Filetstücke (Solo-Zeitspiele während der Woche, PvP-Rennen am Wochenende).

Winter-Platz: Eine festliche neue Umgebung, die Spieler erkunden können.

Outfit-Rabatte: Optimierte Anpassungsmöglichkeiten mit der Option, Lieblingskostüme zu speichern.

Neue Elemente im Erstellungsmodus: Neue Bauteile und Werkzeuge für noch einfallsreichere Konstruktionen.

Soundtrack von King of Meat: Jetzt bei allen Streaming-Anbietern erhältlich.

Das Update enthält ausserdem Leistungsverbesserungen, Stabilitätsoptimierungen und diverse Fehlerbehebungen.