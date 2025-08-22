King of Meat hat einen Erscheinungstermin

Publisher Amazon Games und Entwickler Glowmade haben ein konkretes Erscheinungsdatum für "King of Meat" verkündet. Lediglich Nintendo-Fans müssen sich diesbezüglich leider länger gedulden.

Demnach ist "King of Meat" ab 7. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Inhaber einer Switch müssen sich dagegen leider noch bis Anfang 2026 gedulden.

Ein knapp dreiminütiger Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser zeigt mit bunten In-Game-Sequenzen, was von dem Spiel zu erwarten ist. Über eventuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen oder exklusive Inhalte wird dabei leider nichts gesagt.

"King of Meat" war im August 2024 angekündigt worden. Eine geschlossene Alpha fand dann Anfang Dezember statt.