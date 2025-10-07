King of Meat: Launch-Trailer

"King of Meat", das bunte, laute und überdrehte Koop-Hack-n-Slay von Amazon Games und Glowmade, hat einen Launch-Trailer spendiert bekommen.

Eine psychotische Kreissäge stellt vor, auf was sich die Spieler einstellen können: Chaotische Koop-Action mit ein bis vier Spielern in 100 handgefertigten Dungeons voller fieser Fallen und gemeiner Tricks, fast endlose Optionen, den eigenen Charakter so auffällig und einzigartig wie möglich zu gestalten und die Möglichkeit, selbst mörderische Dungeons zu erstellen… das alles garniert mit einer ordentlichen Prise Humor a la Rick and Morty.