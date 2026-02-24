King of Meat: Server werden abgeschaltet

Publisher Amazon Games und Entwickler Glowmade geben bekannt, dass die Server von "King of Meat" bald abgeschaltet werden. Demnach wird der Koop-Prügler schon im April nicht mehr spielbar sein.

Konkret werden die Server von "King of Meat" am 9. April abgeschaltet. Bis dahin kann der Titel noch in vollem Umfang gespielt werden. Käufer werden innerhalb der nächsten Wochen vollständig entschädigt. Die eigentlich für Anfang dieses Jahres geplante Switch-Umsetzung wird nicht mehr veröffentlicht.

Eine Begründung für das Ende von "King of Meat" gibt es ebenfalls. Darin erklärt der Publisher, dass der Titel schlicht nicht in der Lage war sein Publikum zu finden, weshalb man sich nun zu diesem Schritt genötigt sah.

"King of Meat" erschien am 7. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.