Baldige Enthüllung des Nachfolgers von Kingdom Come: Deliverance?

Sowohl der zuverlässige Leaker Billbil_kun als auch Tom Henderson von Insider Gaming schreiben, dass der Nachfolger von "Kingdom Come: Deliverance" schon sehr bald enthüllt wird. Ein konkretes Datum inklusive Uhrzeit nennen sie gleichzeitig auch.

Demnach wird "Kingdom Come: Deliverance 2" von Deep Silver und Warhorse Studios angeblich am 18. April um 20 Uhr enthüllt. Die Präsentation kann bei YouTube und Twitch verfolgt werden. Offiziell bestätigt ist das bisher aber natürlich noch nicht.

In "Kingdom Come: Deliverance" schlüpfen wir in die Rolle von Heinrich, dem Sohn eines Schmieds. Er wird in einen tobenden Bürgerkrieg hineingezogen und muss hilflos mit ansehen, wie Eindringlinge sein Dorf stürmen und seine Freunde und Familie abschlachten. Nachdem er dem brutalen Angriff nur knapp entkommen ist, macht er sich auf den Weg, um seine Eltern zu rächen und die Invasoren zurückzuschlagen.

"Kingdom Come: Deliverance" wurde am 13. Februar 2018 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Die Umsetzung für Switch folgte am 15. März.