Kingdom Come: Deliverance auch nativ für PS5?

Momentan zirkuliert das Gerücht, dass "Kingdom Come: Deliverance" auch als native Version für PS5 erscheinen könnte. Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge zusammen und geben eine diesbezügliche Wasserstandsmeldung ab.

So berichtet PlayStation Game Size, dass sich im Backend des PlayStation Network eine native PS5-Fassung von "Kingdom Come: Deliverance" befindet. Hierbei handelt es sich jedoch ganz klar nicht um ein entsprechendes Update für die bereits erhältliche PS4-Version des Action-Rollenspiels.

Publisher Deep Silver oder Entwickler Warhorse Studios haben sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, weshalb wir es bisher noch als Gerücht verbuchen müssen. Da der im Februar veröffentlichte zweite Teil aber ein kommerzieller Erfolg war, würde eine derartige Umsetzung durchaus Sinn machen. Einem Remaster des Spiels hatte man jedoch schon im März eine klare Absage erteilt (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle).

"Kingdom Come: Deliverance" wurde am 13. Februar 2018 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Die Portierung für Switch folgte am 15. März 2024.