Kingdom Come: Deliverance: Neuer Hinweis auf native PS5-Version

Das Gerücht über eine native PS5-Fassung von "Kingdom Come: Deliverance" ist nicht neu, hat nun aber frische Nahrung bekommen. Wir bringen euch natürlich diesbezüglich auf den aktuellsten Stand.

Demnach wurde nun im PlayStation Store eine Produktbeschreibung für eine native PS5-Version von "Kingdom Come: Deliverance" gesichtet. Darin heisst es, dass der Titel auf der PS5 grafische Verbesserungen, darunter 4K-Auflösung, eine höhere Bildrate, hochauflösende Texturen und viele weitere Optimierungen bieten wird. Deep Silver und die Warhorse Studios haben sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert, aber dies kann sich selbstverständlich jederzeit ändern.

Bereits im vergangenen August waren Gerüchte über eine native PS5-Fassung von "Kingdom Come: Deliverance" aufgekommen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Kingdom Come: Deliverance" wurde am 13. Februar 2018 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Die Umsetzung für Switch folgte am 15. März 2024.