Kein Remaster von Kingdom Come: Deliverance angedacht

Die Warhorse Studios haben in Person von PR Manager Tobias Stolz-Zwilling erklärt, dass kein Remaster von "Kingdom Come: Deliverance" geplant ist. Die Erklärung dafür ist einleuchtend.

So erläutert Stolz-Zwilling, dass in seinen Augen keine Notwendigkeit besteht, "Kingdom Come: Deliverance" ohne externe Partner erneut zu veröffentlichen. Als Beispiel nennt er dabei auch die Switch-Portierung des Action-Rollenspiels durch Saber Interactive: Solange kein externer Entwickler ein ähnliches Angebot unterbreite, sei eine Neuveröffentlichung durch Warhorse selbst höchst unwahrscheinlich.

In "Kingdom Come: Deliverance" schlüpfen wir in die Rolle von Heinrich, dem Sohn eines Schmieds. Er wird in einen tobenden Bürgerkrieg hineingezogen und muss hilflos mit ansehen, wie Eindringlinge sein Dorf stürmen und seine Freunde und Familie abschlachten. Nachdem er dem brutalen Angriff nur knapp entkommen ist, macht er sich auf den Weg, um seine Eltern zu rächen und die Invasoren zurückzuschlagen.

"Kingdom Come: Deliverance" wurde am 13. Februar 2018 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Die Umsetzung für Switch folgte am 15. März 2024.