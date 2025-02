Deep Silver und die Warhorse Studios haben mittlerweile einen Auszeichnungstrailer zu "Kingdom Come Deliverance 2" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, bekommen wir hier 30 Sekunden lang einen flotten Mix aus In-Game-Sequenzen und Stimmen der Fachpresse zu "Kingdom Come Deliverance 2" geboten. Im Prinzip wird uns also kurz, knapp und präzise erklärt, was das Action-Rollenspiel ausmacht.

"Kingdom Come Deliverance 2" ist ein umfassendes Open-World-Action-Rollenspiel, das uns verschiedene Herangehensweisen an Quests ermöglicht. Zudem entwickelt man durch seine Taten nicht nur den Hauptcharakter Heinrich weiter sondern beeinflusst dadurch auch die Spielwelt.

"Kingdom Come Deliverance 2" erschien am 4. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.