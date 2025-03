Kingdom Come: Deliverance 2 - 600 Jahre alte Sternkarte verwendet

"Kingdom Come: Deliverance 2" hat es sich zur Erhöhung der Immersion historische Präzision auf die Fahne geschrieben. Wie weit die Entwickler es damit getrieben haben, erfahren wir in einem Beitrag auf X. Nachdem ein Fan geteilt hat, dass der Nordstern den Norden in dem Rollenspiel anzeigt, teilt Tobias Stolz-Zwilling alias Sir Tobi nämlich mit, dass sich die Entwickler um eine Sternenkarte aus dem Jahr 1403 bemühten. Dies sei "nützlich für den Hardcore-Modus".

This will be useful for Hardcore Mode. We tried to find an accurate star map of early summer 1403 and implemented it into the game. https://t.co/jDiJGiS3uL