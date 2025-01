Kingdom Come Deliverance 2: Downloadumfang der PS5-Version

In etwas weniger als einem Monat dürfen wir endlich selbst die Welt von "Kingdom Come Deliverance 2" erforschen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So vermeldet PlayStation Game Size, dass "Kingdom Come Deliverance 2" auf der PS5 genau 83,981 GB belegt. Das Pre-Loading ist ab dem 2. Februar möglich. Die anderen Fassungen sollten sich bezüglich des Platzbedarfs erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

"Kingdom Come Deliverance 2" ist ein umfassendes Open-World-Action-Rollenspiel, das uns verschiedene Herangehensweisen an Quests ermöglicht. Zudem entwickelt man durch seine Taten nicht nur den Hauptcharakter Heinrich weiter sondern beeinflusst dadurch auch die Spielwelt.

"Kingdom Come Deliverance 2" erscheint am 4. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.