Kingdom Come Deliverance 2 erscheint früher

Eine Meldung mit Seltenheitswert: Die Warhorse Studios geben nämlich bekannt, dass "Kingdom Come Deliverance 2" früher als ursprünglich geplant veröffentlicht wird.

So wird "Kingdom Come Deliverance 2" bereits am 4. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erscheinen, nachdem es eigentlich erst eine Woche später, also am 11. Februar 2025, soweit sein sollte. Ein neuer Story-Trailer zu dem Action-Rollenspiel ist dagegen schon im Laufe des heutigen Tages verfügbar.

"Kingdom Come Deliverance 2" ist ein umfassendes Open-World-Action-Rollenspiel, das uns verschiedene Herangehensweisen an Quests ermöglicht. Zudem entwickelt man durch seine Taten nicht nur den Hauptcharakter Heinrich weiter sondern beeinflusst dadurch auch die Spielwelt.

"Kingdom Come Deliverance 2" war im April angekündigt worden.