Kingdom Come Deliverance 2: Gratis-Wochenende auf Xbox & PC gestartet

Warhorse Studios und Deep Silver geben bekannt, dass "Kingdom Come Deliverance 2" auf Xbox Series X und dem PC momentan kostenlos gespielt werden kann. Wir haben alle Fakten dazu für euch zusammengestellt.

Demnach wird das Gratis-Wochenende von "Kingdom Come Deliverance 2" auf Xbox und PC noch bis zum 10. November andauern. Spielstände aus dieser kostenlosen Testphase können beim Kauf der Vollversion übernommen werden. Für alle, die bisher mit dem Kauf des Open-World-Rollenspiels geliebäugelt haben, dürfte nun also der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg sein.

Erst Ende Oktober kündigten die Warhorse Studios mit "Mysteria Ecclesiae" den finalen DLC für "Kingdom Come Deliverance 2" an. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Kingdom Come Deliverance 2" ist seit 4. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.