Kingdom Come Deliverance 2: Nächster Patch angekündigt

Die Warhorse Studios haben den nächsten Patch für "Kingdom Come Deliverance 2" in Aussicht gestellt. Dieser wird es wahrhaft in sich haben.

Demnach wird der kommende Patch für "Kingdom Come Deliverance 2" über 1.000 Fehlerbehebungen vornehmen. Einen konkreten Termin dafür gibt es bisher noch nicht.

"Kingdom Come Deliverance 2" ist ein umfassendes Open-World-Action-Rollenspiel, das uns verschiedene Herangehensweisen an Quests ermöglicht. Zudem entwickelt man durch seine Taten nicht nur den Hauptcharakter Heinrich weiter sondern beeinflusst dadurch auch die Spielwelt.

"Kingdom Come Deliverance 2" erschien am 4. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.