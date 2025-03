Kingdom Come Deliverance 2 sorgt für wahren Geldsegen

Obwohl das laufende Jahr noch relativ jung daherkommt, gab es unter anderem mit "Kingdom Come Deliverance 2" schon jetzt ein Highlight, das garantiert Ende Dezember auf der einen oder anderen Bestenliste landen dürfte. Generell aber ist das Spiel derart populär, dass die Erfolge des Vorgängers bereits einen Monat nach Verkaufsstart deutlich übertroffen worden sind.

Wie die Kollegen von gamespot.com berichten, soll "Kingdom Come Deliverance 2" innerhalb eines Monats mehr als fünfmal so viel Geld eingespielt haben, wie der Vorgänger zum Launch 2018. Auf der Konsole wurde das Ritterabenteuer im vergangenen Monat lediglich von "Monster Hunter Wilds" übertroffen, während es sich auf dem PC, laut der Analysefirma Circana, auf Rang acht der am meisten verkauften Videospiele wiederfindet.

Fans von "Kingdom Come Deliverance 2" dürfen sich auch auf die Zukunft freuen, hat Entwickler Warhorse Studios unlängst zusätzlichen Inhalt in Form von kostenlosen wie kostenpflichtigen DLC angekündigt.