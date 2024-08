Kingdom Come Deliverance 2 verschoben

Entwickler Warhorse Studios gibt bekannt, dass sich der Release von "Kingdom Come Deliverance 2" verschiebt. Demnach müssen wir uns jetzt bis Februar 2025 gedulden.

So ist "Kingdom Come Deliverance 2" nun erst ab dem 11. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Eigentlich sollte es noch in diesem Jahr soweit sein. Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit wird es aber auf der Gamescom ausführliche Präsentationen und Anspielmöglichkeiten geben.

"Kingdom Come Deliverance 2" ist ein umfassendes Open-World-Action-Rollenspiel, das uns verschiedene Herangehensweisen an Quests ermöglicht. Zudem entwickelt man durch seine Taten nicht nur den Hauptcharakter Heinrich weiter sondern beeinflusst dadurch auch die Spielwelt.