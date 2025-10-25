Kingdom Come: Deliverance II - Mysteria Ecclesiae angekündigt

Warhorse Studios kündigt mit "Mysteria Ecclesiae" das letzte DLC zu "Kingdom Come: Deliverance II" an. Dieses ist Teil des Expansion Pass, kann aber auch einzeln erworben werden. Los geht es bereits am 11. November 2025 auf allen verfügbaren Plattformen des Hauptspiels, also PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Über Kingdom Come: Deliverance II - Mysteria Ecclesiae

"Erlebe eine brandneue Geschichte und reise zum abgelegenen Kloster Sedletz, um ein tödliches Geheimnis zu lüften.

Erkunde das Kloster Sedletz

Entdecke einen neuen, historisch korrekten Ort reich an detaillierten Einzelheiten und voller faszinierender Charaktere und Geheimnisse.

Lüfte ein tödliches Geheimnis

Teste deine detektivischen Fähigkeiten und hilf Heinrich dabei, herauszufinden, was hinter dem plötzlichen Krankheitsausbruch steckt.

Hilf deinem Heinrich dabei, sich weiterzuentwickeln

Entdecke ein neues Outfit, Waffen, Tränke und Bücher, die Heinrichs Wissen und Fähigkeiten erweitern und ihm neue Horizonte eröffnen."