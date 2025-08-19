Kingdom Come: Deliverance II - Der zweite Story - DLC

Warhorse Studios hat während der ONL in Köln einen ersten Blick auf die nächste Story-Erweiterung von "Kingdom Come: Deliverance II" gewährt: "Legacy of the Forge" (Das Vermächtnis der Schmiede). Darin macht sich Heinrich auf, um ein Meister der Schmiedegilde von Kuttenberg zu werden.

Zurück in Kuttenberg erwirbt Heinrich eine legendäre, niedergebrannte Schmiede in der sein Vater Martin seine Jugend als Lehrling verbracht hat und beginnt, diese zu reparieren,. Auf dieser Reise in die Vergangenheit erfährt Heinrich mehr über das Vermächtnis seines Vaters als Schmied und entdeckt einen Teil seines Lebens, der ihm bisher verborgen geblieben war. Heinrich erlangt neues Ansehen und wird ein Meister der Schmiedekunst, der den Menschen in Kuttenberg bei der Herstellung von Schwertern, Rüstungen und einigen weiteren ausgefallenen Wünschen behilflich ist.

Zusätzlich zu neuen täglichen Quests schaltet man die Möglichkeit frei, Geld zu verdienen um damit seine eigene Schmiede und seine Privaträume individuell zu gestalten – und das mit über 136 Millionen Kombinationsmöglichkeiten. Einmal eingerichtet, wird die Schmiede zu einem Ort, an den man gerne zurückkehrt und den man sein Zuhause nennen kann. Wie man Heinrichs Zuhause gestaltet, hat direkten Einfluss auf das Spiel, denn man muss sich zunächst zwischen Ästhetik und Zweckmässigkeit entscheiden, aber mit der Zeit können alle Bereiche aufgewertet werden.

Das Abenteuer beginnt am 9. September auf PC, Xbox Series S/X und PS5.