Eau de Henry - Kingdom Come: Deliverance als Parfüm

Warhorse Studios und Deep Silver präsentieren in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Parfümhersteller Kintsugi Perfumes einen neuen Duft in limitierter Auflage, der von "Kingdom Come: Deliverance II" inspiriert ist. Der Duft verbindet die raue Authentizität des Mittelalters mit moderner Sensibilität.

Inspiriert vom mittelalterlichen Böhmen und doch für den modernen Alltag konzipiert, wird die Dualität des Duftes durch die visuelle Kampagne von Kintsugi zum Leben erweckt. Das Gesicht der Kampagne ist das des Schauspielers Stanislav Majer, der in "Kingdom Come: Deliverance II" Jan Žižka verkörpert. Die Aufnahmen entstanden unter anderem in einem modernen Penthouse des Immobilien-Projekts Vanguard Prague. Majer präsentiert sich in einem Designer-Outfit von Michael Kováčik, das moderne Raffinesse mit der unerschütterlichen Stärke seiner historischen Figur verbindet.

Anlässlich des Launchs des Parfüms hat Warhorse Studios zudem einen unfassbar sinnlichen, verführerischen und zutiefst verlockenden Social-Media-Werbespot veröffentlicht, in dem Luke Dale, Darsteller des Fan-Lieblings Lord Hans Capon, sein Charisma (und Parfüm) in Kuttenberg versprüht.