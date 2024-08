Die Warhorse Studios haben inzwischen offiziell bestätigt, dass auch "Kingdom Come Deliverance 2" auf der gamescom vertreten sein wird. So sind mehrere Events mit dem Action-Rollenspiel geplant.

Konkret wird es bereits im Rahmen der Gamescom Opening Night Live am 20. August einen frischen Gameplay-Teaser zu "Kingdom Come Deliverance 2" zu sehen geben. Am darauffolgenden Tag gibt es eine rund 20 Minuten lange Gameplay-Enthüllung sowie eine Pressefassung mit entsprechenden Eindrücken. Die ganze Messe über wird das Open-World-Action-Rollenspiel zudem für die Öffentlichkeit spielbar sein.

"Kingdom Come Deliverance 2" ist ein umfassendes Open-World-Action-Rollenspiel, das uns verschiedene Herangehensweisen an Quests ermöglicht. Zudem entwickelt man durch seine Taten nicht nur den Hauptcharakter Heinrich weiter sondern beeinflusst dadurch auch die Spielwelt.

"Kingdom Come Deliverance 2" erscheint noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.