Kingdom Come: Deliverance 2 im Launch-Trailer

Die von den Warhorse Studios entwickelte Fortsetzung bietet ein noch intensiveres Story-Erlebnis in einer riesigen offenen Welt, in der die eigenen Entscheidungen jeden Aspekt des Abenteuers beeinflussen.

Anlässlich der Veröffentlichung wurde heute ein brandneuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, der den Detailreichtum und die historische Authentizität zeigt, die Fans so lieben, und gleichzeitig einen Ausblick auf die aufregenden neuen Herausforderungen gibt.

Mit weiterentwickelten Gameplay-Mechaniken, verbessertem Kampfsystem und einer detailreichen Welt versetzt euch "Kingdom Come: Deliverance II" in das Böhmen des Jahres 1403, das in Krieg, Fehden und politische Intrigen verwickelt ist.