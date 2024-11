Kingdom Come Deliverance 2: Livestream angekündigt

Das Story-getriebene Open-World-Rollenspiel und Prequel zum mit Spannung erwarteten "Kingdom Come: Deliverance II" - hat sich inzwischen weltweit über acht Millionen Mal verkauft. Dieser bedeutende Meilenstein kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Studio eifrig auf die lang erwartete Fortsetzung vorbereitet, die am 11. Februar 2025 erscheint.

In dem von Warhorse Studios entwickelten und von Plaion veröffentlichten Spiel schlüpft man in die Rolle von Heinrich, einem jungen Mann auf der Suche nach Rache für seine ermordeten Eltern.

Das Entwicklerteam wird am 5. November um 18:00 Uhr CET einen besonderen Twitch-Stream veranstalten. Dort erhalten Fans einen Blick auf Kuttenberg, eine der zentralen Städte in "Kingdom Come: Deliverance II", und können direkt von den Entwicklern Antworten auf ihre brennendsten Fragen bekommen.

Der Twitch-Stream kann hier verfolgt werden

Darüber hinaus dürfen sich Fans auf eine vierteilige Live-Action-Videoserie mit Tom McKay und Luke Dale - den beiden Schauspielern der Hauptcharaktere des Spiels – freuen.

Diese wird am Donnerstag, den 7. November, um 18:00 Uhr CET live gehen. Die erste Episode, die in Kuttenberg spielt, bietet einen humorvollen und actionreichen Einblick in die Abenteuer des Duos, voll mit dem gleichen Unfug und den gleichen Herausforderungen, die Fans aus dem Spiel kennen und lieben.

*"Kingdom Come: Deliverance II" erscheint am 11. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X und ist in den Editionen Standard, Gold und Collector's Edition erhältlich. *