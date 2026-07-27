Kingdom Come Deliverance 2: Name des Nachfolgers bekannt?

Es könnte sein, dass wir mittlerweile zumindest schonmal den Namen des Nachfolgers von "Kingdom Come Deliverance 2" kennen. So habe sich die Entwickler jetzt nämlich ein diesbezüglich interessantes Trademark gesichert.

Konkret haben sich die Warhorse Studios am 23. Juli das Trademark "Kingdom Come Salvation" unter den Nagel gerissen. Um was es sich dabei genau handelt, ist aktuell noch völlig unklar. Allerdings könnte es darauf hindeuten, dass eine baldige Enthüllung des Titels bevorsteht.

Bereits im Mai war bekannt geworden, dass die Warhorse Studios an zwei neuen Projekten arbeiten, wovon eines ein Adventure im "Kingdom Come"-Universum ist. Gut möglich, dass es sich hierbei um "Kingdom Come Salvation" handelt.

"Kingdom Come Deliverance 2" erschien am 4. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.