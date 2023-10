Kingdom Eighties erobert heute den Thron auf Konsolen und Smartphones

Fans der "Kingdom"-Reihe können dieses Jahr Halloween mit einer Reise zurück in den Sommer der Habgier einläuten! Raw Fury hat "Kingdom Eighties", das neueste eigenständige Spiel der preisgekrönten Mikrostrategie-Reihe, für Konsolen und mobile Geräte veröffentlicht. In diesem Einzelspieler-Liebesbrief an die glorreichen Tage, als man noch Zeltlager besuchte, mit dem Fahrrad zum Einkaufszentrum fuhr und samstagmorgens im Pyjama vor dem Fernseher sass, begeben sich die Spielerinnen und Spieler auf eine Reise in die Vergangenheit, um ihre Stadt vor dem Untergang zu retten.

"Kingdom Eighties" ist eine stilvolle Neuauflage der erfolgreichen Kingdom-Franchise und ein episches Mikrostrategie- und Aufbaustrategiespiel im Neon-Retro-Look der 80er Jahre. Ihr schlüpft in die Rolle des Anführers, eines jungen Campleiters, und verbündet euch mit neuen Freunden wie der Sportskanone, der Tüftlerin und dem Superhirn, um die Stadt Monarch vor den unerbittlichen Angriffen der mysteriösen Habgierigen zu schützen.