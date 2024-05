Kingdom Hearts erscheint via Steam für PC

Erstmals für Sonys PlayStation 2 veröffentlicht, dürfen sich Fans von "Kingdom Hearts" in diesem Jahr auf einen ganz besonderen Release freuen. Square Enix hat sich dazu entschlossen, die vormals ausschliesslich auf Konsolen wie mobilen Handheldgeräten spielbare Rollenspielserie in wenigen Wochen auch für den PC zu veröffentlichen.

Via X.com hatte Square Enix verkündet, dass beinah alle wichtigen Spiele via Steam zum Kauf angeboten werden. Hierbei handelt es sich um folgende Versionen:

*Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix *Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue *Kingdom Hearts 3 + Re Mind DLC *Kingdom Hearts Intergum Masterpiece

Als Releasedatum wurde der 13. Juni 2024 ausgewählt. Bislang sind die einzelnen Spiele auf den unterschiedlichsten Plattformen erschienen. Von der eingangs erwähnten PlayStation 2 über die PS3, den GameBoy Advance, die PSP, PS4, Xbox, PS5 und Nintendo Switch ist so gut wie jeder der grossen drei Anbieter vertreten.

Kingdom Hearts is coming to Steam!#KingdomHearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, HD 2.8 Final Chapter Prologue and Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) launch on June 13th