Kingdom of Night im Dezember für PC

Publisher Dangen Entertainment und Entwickler Black Seven Studios haben einen Releasetermin für die PC-Version von "Kingdom of Night" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Dezember gedulden.

Konkret ist "Kingdom of Night" ab 2. Dezember für den PC erhältlich. Noch nicht näher spezifizierte Konsolen sollen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls bedient werden. Nähere Informationen zu den Umsetzungen werden bis dahin mit Sicherheit auch noch folgen.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Release Date Trailer zu "Kingdom of Night" begleitet. Darin stimmt man uns fast zwei Minuten lang hauptsächlich mit Gameplay auf das Action-Rollenspiel im Retro-Look ein.

"Kingdom of Night" war bereits im Jahr 2020 vorgestellt worden.