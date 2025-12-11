Kingdom's Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster angekündigt

Inti Creates stellt uns "Kingdom's Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster" für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC vor. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Inhaltlich verbindet "Kingdom's Return: Time Eating Fruit and the Ancient Monster" einseitige Actionabschnitte mit einem strategischen Aufbaupart und schafft dadurch ein vielseitiges Rollenspielerlebnis. Der Hauptcharakter reist darin gemeinsam mit der Zeitfee Chronos durch eine Welt voller Magie, um das zerstörte Königreich Almacia wiederaufzubauen.

In den seitlich scrollenden Abenteuergebieten sammelt er dabei Materialien, stärkt seine Ausrüstung und erweitert schrittweise die Auswahl an Gebäuden, welche im Aufbauabschnitt entstehen. Unterschiedliche Charakterklassen mit eigenen Fähigkeiten sorgen zudem für abwechslungsreiche Kampfstile, während der Ausbau des Reichs direkten Einfluss auf die Stärke der Begleiter nimmt.

Jede Entscheidung verändert die Entwicklung des Königreichs und eröffnet frische Möglichkeiten in den Dungeons. Quests aus den Siedlungen, mächtige Bosse und ein stetig wachsendes Land formen daraus ein dynamisches Spiel, welches die Erkundung eines märchenhaften Schauplatzes mit einem klar strukturierten Fortschrittssystem verbindet.

"Kingdom's Return: Time Eating Fruit and the Ancient Monster" erscheint am 23. April 2026.