Redemption Road Games hat heute "Kingmakers" angekündigt, eine Mittelalter Sandbox mit Action- und Strategie-Elementen.

Ihr werdet als Teil einer Elite-Einsatztruppe durch die Zeit zurückgeschickt, in das mittelalterliche, vom Krieg gezeichnete England. Ausgerüstet mit einem todbringenden, modernen Waffenarsenal ist es euer Auftrag, die Vergangenheit zu verändern, um die Zukunft zu retten.

"Kingmakers" schickt euch in mittelalterliche Schlachten, um einen in der Zukunft drohenden Weltuntergang zu verhindern. Schnappt euch ein Gewehr (oder mehrere) und führt eure Einheiten in gewaltige Echtzeitschlachten. Das epische Action-Strategie-Sandbox-Spiel unterstützt Schlachten mit tausenden Einheiten gleichzeitig und kann alleine, oder im Koop mit bis zu vier Spieler gespielt werden.

"Kingmakers" erscheint 2024 im Steam Early Access