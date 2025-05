Kingmakers: Oktober-Termin für den Early-Access-Start

Publisher tinyBuild und Entwickler Redemption Road Games haben ein konkretes Datum für den Early-Access-Start von "Kingmakers" veröffentlicht. Demnach müssen wir uns hier noch bis Oktober gedulden.

So startet "Kingmakers" am 8. Oktober in den Early Access. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung. Darin zeigt man nochmal knapp eine Minute lang atmosphärische Sequenzen aus dem Spiel.

"Kingmakers" schickt euch in mittelalterliche Schlachten, um einen in der Zukunft drohenden Weltuntergang zu verhindern. Schnappt euch ein Gewehr (oder mehrere) und führt eure Einheiten in gewaltige Echtzeitschlachten. Das epische Action-Strategie-Sandbox-Spiel unterstützt Schlachten mit tausenden Einheiten gleichzeitig und kann alleine, oder im Koop mit bis zu vier Spieler gespielt werden.

"Kingmakers" wurde im Februar 2024 für den PC angekündigt.