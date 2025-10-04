PC-Release von Kingmakers verschoben

Das heiss erwartete "Kingmakers" sollte am 08. Oktober als Early Access für den PC starten, wird aber ohne einen neuen Termin verschoben. Die Gründe dafür sind nachvollziehbar, so will Entwickler Redemption Road keine geplanten Features streichen, nur um früher loszulegen.

A Message From the Developers: pic.twitter.com/FsNGbVKBAc — Kingmakers ⚔️ (@Kingmakers_Game) October 3, 2025

Für die Verschiebung werden mehrere Gründe genannt. Die Entwickler nennen etwa, ohne dies als expliziten Grund zu bezeichnen, dass sie mit der Unreal Engine 4 auch auf mittelstarken Rechnern 60 FPS erreichen wollen. Fest steht, dass es sich bei "Kingmakers" um ein sehr ambitioniertes Projekt handelt. Nicht nur ist sie Spielidee mit Teilnahme von Figuren aus der Zukunft an mittelalterlichen Kämpfen sehr ambitioniert, auch gilt das für die Features, etwa Drop-in/Drop-out-Koop-Modus für 4 Spieler, Kämpfe mit Tausenden von NPCs, und eine KI, die man von "AAA-Third-Person-Shooter erwarten würde".