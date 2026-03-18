Spider-Man: Brand New Day: Der erste Trailer

Der offizielle Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" wurde im Rahmen eines weltweit einzigartigen 24-Stunden-Fan-Staffellaufs veröffentlicht, der dem Sonnenaufgang rund um den Globus folgte.

Tom Holland setzte den Startpunkt für den weltweiten 24-Stunden-Fan-Staffellauf und lud eine ausgewählte Gruppe von Spider-Man-Fans aus aller Welt ein zu erzählen, was Spider-Man für sie bedeutet, bevor sie einen exklusiven Ausschnitt aus dem offiziellen Trailer auf ihrer eigenen Instagram-Seite präsentieren durften. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer taggten dann den nächsten Fan in der Reihe und ermöglichten dem Publikum, den Staffellauf über die Zeitzonen hinweg zu verfolgen – auf die Weise kamen Spider-Man-Fans auf der ganzen Welt zusammen, um einen "Brand New Day" zu feiern.

Regie: Destin Daniel Cretton

Drehbuch: Chris McKenna & Erik Sommers, basierend auf den Comics von Stan Lee und Steve Ditko

Cast: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando und Mark Ruffalo

Kinostart D-CH: 30. Juli 2026

Nach dem phänomenalen weltweiten Erfolg von "Spider-Man: No Way Home" schlägt "Spider-Man: Brand New Day" ein völlig neues Kapitel für Peter Parker und Spider-Man auf. Vier Jahre sind seit den Ereignissen von "No Way Home" vergangen. Peter ist nun erwachsen und lebt für sich allein, nachdem er sich freiwillig aus dem Leben und den Erinnerungen derer, die er liebt, ausgelöscht hat.

Er bekämpft Verbrechen in einem New York, das ihn und seinen Namen nicht mehr kennt, und widmet sich ganz dem Schutz seiner Stadt: Spider-Man in Vollzeit. Doch mit den steigenden Anforderungen löst der Druck eine überraschende körperliche Veränderung aus, die seine Existenz bedroht – gerade als eine seltsame neue Art von Verbrechen eine der mächtigsten Bedrohungen hervorbringt, denen er je gegenüberstand.