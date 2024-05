Alles steht Kopf 2: Die deutschen Stimmen

Auf dieses Wiedersehen haben wir jahrelang gewartet! In diesem Sommer kehren Freude, Wut, Kummer, Angst und Ekel aus Disney Pixars "Alles steht Kopf" endlich auf die grossen Leinwände zurück – doch sie sind nicht allein. Riley, mittlerweile ein pubertierender Teenie, wird von ihren Gefühlen überrannt und so gesellen sich urkomische neue Emotionen zu den altbekannten Publikumslieblingen. In "Alles steht Kopf 2" präsentieren uns die legendären Pixar Animation Studios Zweifel, Neid, Ennui und Peinlich. Und eins ist sicher: Bei insgesamt neun Emotionen wird es ganz schön eng in Rileys Kopf...

Olaf Schubert ist Angst

Hans-Joachim Heist ist Wut

Tahnee ist Valentina

Dr. Leon Windscheid ist Rileys Vater

Younes Zarou ist ein Polizist

Bastian Pastewka ist Bloofy