Europapremiere von 'A Real PAIN' am Zurich Film Festival

In Anwesenheit von Hauptdarsteller Kieran Culkin und Schauspielstar Jennifer Grey wird "A Real Pain" am 20. Zurich Film Festival seine Europapremiere feiern. Jesse Eisenberg begibt sich in seinem neuen Film "A Real Pain" zusammen mit Kieran Culkin auf einen unvergesslichen Roadtrip. Der Film, für den Eisenberg auch das Drehbuch schrieb und die Regie übernahm, wurde beim Sundance Film Festival mit dem Waldo Salt Screenwriting Award für das beste Drehbuch ausgezeichnet.

Die ungleichen Cousins David (Jesse Eisenberg) und Benji (Kieran Culkin) reisen gemeinsam nach Polen, um mehr über das Leben ihrer kürzlich verstorbenen Grossmutter zu erfahren. Der Roadtrip, der als Reise in die Vergangenheit gedacht war, konfrontiert die beiden mit der Gegenwart, in der sie ihre Beziehung zueinander und ihre Familiengeschichte hinterfragen.

Deutschschweizer Kinostart: 16. Januar 2025