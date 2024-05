Horror-Hit Talk To Me soll Nachfolger erhalten

Der Horror-Film „Talk To Me“ entpuppte sich als absoluter Hit. Da ist es nicht überraschend, dass bereits ein Nachfolger geplant ist und es gibt erste Details.

Berichten zufolge werden A24 und die Filmemacher Danny und Michael Philippou erneut zusammenarbeiten. Die Hauptrolle ist bereits mit der britischen Schauspielerin Sally Hawkins besetzt. Samantha Jennings und Kristina Ceyton von Causeway Films kehren als Produzenten-Duo für das Projekt zurück.

Aktuell liegen keine weiteren Details zum kommenden Film „Bring Her Back“ vor. Man aber davon ausgehen, dass das Team an den grossen Erfolg von „Talk To Me“ anknüpfen wird. Das Budget ist auf jeden Fall gross genug, denn „Talk To Me“ spielte weltweit über 92 Millionen US-Dollar ein.