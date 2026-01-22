Masters of the Universe: Der erste Trailer!

Am 4. Juni kommt mit "Masters of the Universe" das epische Live-Action-Abenteuer des gleichnamigen Fantasy-Franchise mit Nicholas Galitzine als Prinz Adam und Jared Leto als tyrannischer Herrscher Skeletor in die Schweizer Kinos.

Regisseur Travis Knight bringt das legendäre Franchise "Masters of the Universe" in dem gleichnamigen epischen Live-Action-Abenteuer zurück auf die grosse Leinwand. Nach 15 Jahren der Trennung führt das Schwert der Macht Prinz Adam (Nicholas Galitzine) zurück nach Eternia und entdeckt, dass seine Heimat unter der heimtückischen Herrschaft von Skeletor (Jared Leto) in Trümmern liegt. Um seine Familie und seine Welt zu retten, muss sich Adam mit seinen engsten Verbündeten zusammenschliessen – Teela (Camila Mendes) und Duncan alias Man-At-Arms (Idris Elba) – und sein wahres Schicksal als He-Man annehmen, den mächtigsten Mann des Universums.

Regie zu "Masters of the Universe" führt Travis Knight ("Bumblebee"). Das Drehbuch stammt von Chris Butler ("Missing Link") sowie Aaron & Adam Nee ("The Lost City") und Dave Callaham ("Spider-Man: Across the Spider-Verse"). Die Geschichte stammt von Aaron Nee & Adam Nee sowie von Alex Litvak & Michael Finch. Produziert wurde der Film von Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner, Steve Tisch und DeVon Franklin. Als Executive Producer fungieren Ynon Kreiz, Bill Bannerman und David Bloomfield. Das Sci-Fi-Action-Adventure basiert auf "Masters of the Universe" von Mattel.

He-Man wird verkörpert durch Nicholas Galitzine ("The Idea of You"), an seiner Seite spielen Jared Leto ("Tron: Ares"), Idris Elba ("A House of Dynamite"), Camila Mendes ("Riverdale"), Alison Brie ("Glow"), James Purefoy ("Rome"), Morena Baccarin ("Deadpool 2"), Jóhannes Haukur Jóhannesson ("Captain America: Brave New World") und Charlotte Riley ("Malice"). Kristen Wiig ("Palm Royale") ist als Stimme von "Roboto" zu hören.

Regie: Travis Knight

Drehbuch: Chris Butler und Aaron & Adam Nee

Cast: Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley und Kristen Wiig

Verleih: Sony Pictures

Kinostart D-CH: 4. Juni 2026