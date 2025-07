Predator: Badlands - Neuer Trailer

Mit "Predator: Badlands" setzt 20th Century Studios die beliebte "Predator"-Franchise fort. Das neueste Kapitel, packend und visuell eindrucksvoll inszeniert von Dan Trachtenberg, zeigt Elle Fanning und Dimitrius Schuster-Koloamatangi in den Hauptrollen und startet am 6. November 2025 in den Deutschschweizer Kinos.

"Predator: Badlands" spielt in der Zukunft, auf einem abgelegenen Planeten. Ein junger, von seinem Clan verstossener Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) findet in Thia (Elle Fanning) eine unerwartete Verbündete. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise, auf der Suche nach dem ultimativen Gegner.

Dan Trachtenberg hat für den neuesten Teil im "Predator"-Universum die Regie übernommen. Als Produzenten zeichnen John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt und Brent O’Connor verantwortlich.