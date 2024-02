Planet der Affen: New Kingdom (Kino) - Neuer Trailer

Mit dem neuesten Teil der weltweit beliebten Reihe haucht Regisseur Wes Ball dem legendären Franchise neues Leben ein. "Planet der Affen: New Kingdom" spielt viele Jahrzehnte nach Caesars Herrschaft, in einer Welt in der die Affen die dominierende, in Harmonie lebende Spezies sind und die Menschen nur noch ein Schattendasein zu führen. Während ein neuer, tyrannischer Affenanführer sein Imperium aufbaut, begibt sich ein junger Affe auf eine erschütternde Reise, die ihn dazu bringt, alles, was er über die Vergangenheit wusste, in Frage zu stellen und Entscheidungen zu treffen, die nicht nur die Zukunft der Affen, sondern auch die der Menschen bestimmen werden.

"Planet der Affen: New Kingdom" wird von Wes Ball ("Maze Runner"-Trilogie) inszeniert. Zum Cast gehören Owen Teague ("Es"), Freya Allan ("The Witcher"), Kevin Durand ("Locke & Key"), Peter Macon ("Shameless") und William H. Macy ("Fargo"). Das Drehbuch stammt von Josh Friedman ("Krieg der Welten"), Rick Jaffa & Amanda Silver ("Avatar: The Way of Water") und Patrick Aison ("Prey"), basierend auf den von Rick Jaffa & Amanda Silver geschaffenen Charakteren. Die Produzenten sind Wes Ball, Joe Hartwick, Jr. ("Maze Runner"-Trilogie), Rick Jaffa, Amanda Silver und Jason Reed ("Mulan"). Peter Chernin ("Planet der Affen"-Trilogie) und Jenno Topping ("Le Mans 66 - Gegen jede Chance") fungieren als ausführende Produzenten.

Regie: Wes Ball

Mit Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon und William H. Macy

Neuer Kinostart: 8. Mai 2024