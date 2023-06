Sword Art Online Progressive im Kino

Sony Pictures lanciert in der Schweiz die auf der japanischen Light-Novel-Serie "Sword Art Online Progressive" basierenden Action-Fantasy-Filme "Aria of a Starless Night" und "Scherzo of Deep Night". Die beiden Crunchyroll-Anime-Filme werden ab 29. Juni 2023 bzw. ab 27. Juli 2023 in den Schweizer Kinos zu sehen sein.

Sword Art Online the Movie - Progressive - Aria of a Starless Night

Diese Geschichte stammt aus der Zeit, als "Lightning Flash" und "The Black Swordsman" noch nicht unter ihren Namen bekannt waren...

An dem Tag, an dem sie zufällig das NerveGear anlegte, war Asuna Yuuki eine Mittelschülerin im dritten Jahr, die noch nie zuvor ein Online-Spiel angefasst hatte. Am 6. November 2022 wurde das erste VRMMORPG (Virtual Reality Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) der Welt, "Sword Art Online", offiziell gestartet. Aber dann finden sich die Spieler, die immer noch in der Hochstimmung darüber sind, endlich eingeloggt zu sein, plötzlich im Spiel gefangen, als der Game Master ihnen die Möglichkeit nimmt, sich auszuloggen …

Der Game Master warnt sie dann mit den Worten: "Dies mag ein Spiel sein, aber es ist nicht etwas, das du spielst". Wenn ein Spieler im Spiel stirbt, stirbt er auch in der realen Welt.

Als die Spieler das erfahren, bricht Panik aus, und das Chaos greift um sich. Obwohl sie der Realität vor ihren Augen ausgeliefert ist, kämpft Asuna mit all ihrer Kraft, bis jemand vor ihr erscheint: der unnahbare Schwertkämpfer Kirito ...

Sword Art Online the Movie - Progressive - Scherzo of Deep Night

Das erste VRMMORPG der Welt ("Sword Art Online") wurde zu einem Spiel des Todes. Mehr als ein Monat ist vergangen, seit 10'000 User in der Spielwelt gefangen waren. Asuna, die die erste Ebene des schwebenden Eisenschlosses von Aincrad verlassen hatte, schloss sich mit Kirito zusammen und setzte ihre Reise fort, um die oberste Ebene zu erreichen. Mit der Unterstützung der Informationsbrokerin Argo schien die Räumung der Ebenen reibungslos zu verlaufen, aber …

Es kommt zu einem Konflikt zwischen zwei grossen Gilden, die eigentlich zusammenarbeiten sollten – den führenden Spielergruppen ALS (Aincrad Liberation Squad) und DKB (Dragon Knights Brigade). Und in der Zwischenzeit gibt es hinter den Kulissen eine mysteriöse Gestalt, die die Fäden zieht …

In einem gefährlichen Kampf auf Leben und Tod gibt es einen Angriff, der sich von der Bedrohung unterscheidet, und in den Asuna und Kirito verwickelt werden!