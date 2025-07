Zoomania 2: Neuer Trailer

Nachdem sie den grössten Fall in der Geschichte von "Zoomania" gelöst haben, stellen die beiden Polizisten Judy Hopps und Nick Wilde fest, dass ihre Partnerschaft doch nicht auf so festen Pfoten steht, wie sie dachten. So befiehlt ihnen Chief Bogo, an der Paartherapie "Partner in Krisen" teilzunehmen. Und doch dauert es nicht lange, bis das irrwitzige Detektiv-Duo mit dem richtigen Riecher auf die ultimative Probe gestellt wird: Eine verschlungene Spur führt sie zu einem rätselhaften Geheimnis, das eng mit der Ankunft einer giftigen Schlange in der Tiermetropole verknüpft ist...

In "Zoomania 2" treffen wir auf jede Menge neue Charaktere! Neben Gary DiSchlange und Biber Nibbles Maplestick gibt auch Quokka-Therapeutin Dr. Fuzzby ihr tierisches Leinwanddebüt.

"Es ist sehr aufregend, die Welt in Zoomania 2 um neue phänomenale Charaktere zu erweitern. Ich kann es kaum erwarten, dass die Zuschauer sehen, welche weiteren Überraschungen wir in diesem brandneuen Abenteuer auf Lager haben."

Regisseur und Drehbuchautor Jared Bush (Chief Creative Officer der Walt Disney Animation Studios)

Die Oscar-Preisträger Jared Bush (Co-Regisseur und-Autor von "Zoomania", Regisseur und Co-Autor von "Encanto") und Byron Howard (Regisseur von "Zoomania" und "Encanto") führen Regie. Das Drehbuch stammt ebenfalls von Jared Bush. Produziert wurde der 64. Film der Walt Disney Animation Studios von Yvett Merino, der Oscar-prämierten Produzentin von "Encanto". In der Originalversion dabei ist auch wieder Popstar Shakira als Gazelle.

"Zoomania 2" startet am 26. November 2025 in den Deutschschweizer Kinos.