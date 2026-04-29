Kioku: Last Summer hat einen Termin

Assemble Entertainment und das norwegische Indie-Studio Lugn Games haben einen Releasetermin für "Kioku: Last Summer" verkündet. Demnach können wir uns im Mai auf 2000er Nostalgie und ein unvergessliches Inselabenteuer freuen.

So wird "Kioku: Last Summer" ab 28. Mai für den PC erhältlich sein. Umsetzungen für die Konsolenwelt, also etwa für PS5, Xbox Series X oder Switch 2, sind wohl noch nicht angedacht, aber wir wissen ja, dass sich so etwas auch sehr schnell ändern kann.

Schon jetzt stimmt uns ein neuer Release Date Trailer auf "Kioku: Last Summer" ein. Darin zeigt man uns hauptsächlich, was wir auf der Insel alles anstellen können. Der zugehörige Soundtrack verlässt den Gehörgang ebenfalls nicht mehr so schnell.

"Kioku: Last Summer" war im Februar erstmals vorgestellt worden.