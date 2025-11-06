Kirby Air Riders: Japanischer Übersichtstrailer

Nintendo stimmt uns mit einem neuen japanischen Übersichtstrailer auf den nahenden Release von "Kirby Air Riders" ein. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über sieben Minuten lang umfangreiche Einblicke in "Kirby Air Riders" geboten. Dabei werden sämtliche Facetten des kommenden Funracers berücksichtigt und es gibt natürlich auch Gameplay-Impressionen daraus zu sehen. Insgesamt wird uns damit ausführlich erklärt, was von dem Spiel zu erwarten ist.

Im Oktober hatte Nintendo eine zweite Direct-Episode zu "Kirby Air Riders" ausgestrahlt. Unsere Zusammenfassung der Präsentation könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Kirby Air Riders" erscheint am 20. November exklusiv für Switch 2.