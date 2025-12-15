Kirby Air Riders: Keine Erweiterungen geplant

Masahiro Sakurai, Game Designer und Präsident von Sora, hat jetzt erklärt, dass keinerlei Erweiterungen für "Kirby Air Riders" in Planung sind. Das Entwicklerteam wird auch deshalb bald aufgelöst.

Besagte Entscheidung hatte er bereits während der zweiten Direct-Präsentation zu "Kirby Air Riders" erläutert. Zudem kündigte Sakurai an, dass sich das Entwicklerteam des Titels schon bald auflösen wird. Bis dahin konzentriert es sich auf letzte Balance-Anpassungen, damit das Spiel langfristig stabil und ohne grössere Einschränkungen nutzbar bleiben kann.

Simultan ist das schon letzte Woche in Aussicht gestellte Update Version 1.2.0 erschienen: Es enthält unter anderem Fehlerkorrekturen, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und Anpassungen der Spielbalance. Nach Einschätzung Sakurais sollte es nach diesem Update nur noch maximal eine weitere Aktualisierung geben. Anschliessend soll "Kirby Air Riders" in einer finalen, abgeschlossenen Version vorliegen.

"Kirby Air Riders" erschien am 20. November exklusiv für Switch 2.