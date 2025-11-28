Kirby Air Riders: Ausführliche Technik-Analyse

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Kirby Air Riders" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier analysiert man die Technik von "Kirby Air Riders" über 45 Minuten lang. Dabei attestiert man Nintendo und Bandai Namco sehr gute Arbeit und lobt auch die Engine. In diesem Zusammenhang werden natürlich zudem ausführliche Einblicke in das Spiel selbst geboten.

Nintendo hatte bereits vor dem Release von "Kirby Air Riders" zwei separate Direct-Ausgaben und zahlreiche Trailer zu dem Titel veröffentlicht. Unseren umfangreichen Test könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Kirby Air Riders" ist seit 20. November exklusiv für Switch 2 erhältlich.