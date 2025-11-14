Kirby Air Riders: Frischer Übersichtstrailer

Nintendo hat einen weiteren Übersichtstrailer zu "Kirby Air Riders" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich über sieben Minuten lang umfangreiche Einblicke in "Kirby Air Riders" geboten. Dabei werden sämtliche Facetten des kommenden Funracers berücksichtigt und es gibt natürlich auch Gameplay daraus zu sehen. Generell wird uns damit ausführlich erklärt, was von dem Titel zu erwarten ist.

Bereits im Oktober hatte Nintendo eine zweite Direct-Episode zu "Kirby Air Riders" ausgestrahlt. Unsere Zusammenfassung der Präsentation könnt ihr an dieser Stelle lesen.

"Kirby Air Riders" erscheint am 20. November exklusiv für Switch 2.