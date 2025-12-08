Kirby Air Riders: Nintendo arbeitet an Update

Nintendo gibt bekannt, dass man aktuell an einem Update für "Kirby Air Riders" werkelt. Damit sollen unter anderem zwei grundsätzliche Probleme der Vergangenheit angehören.

Besagtes Update für "Kirby Air Riders" kümmert sich demnach um die Ereignisfrequenz im Modus City Trial sowie das Zeitverhalten im Free-Run-Modus. So erscheint das Ereignis "Fierce Bird Dyna Blade Descends" viel seltener als eigentlich vorgesehen, was den Ablauf einzelner Sitzungen beeinträchtigen kann. Ausserdem verhält sich der Timer im Free-Run-Modus bei langen Sessions nicht zuverlässig. Bisher gibt es jedoch noch keinen Termin für das Update.

Schon Ende November hatten sich die Kollegen von Digital Foundry genauer mit der technischen Seite von "Kirby Air Riders" befasst. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Kirby Air Riders" ist seit 20. November exklusiv für Switch 2 erhältlich.